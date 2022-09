A la découverte d’Argenteuil de la maison de Monet aux fresques monumentales , une femme parle des femmes , un artiste nous ramène au Street Art !

Andréa Duperon et Stéphanie Feze nous font visiter de haut en bas la maison rénovée de Claude Monet , ainsi que les jardins chers au peintre , à deux pas de la gare d’Argenteuil . Elles nous entraînent ensuite devant les deux fresques de la ville et nous remontons le temps avec l’exposition « Transportez-moi » dans l’Atelier des Jardins de l’abbaye où sont dévoilés tous les moyens de transport mis à disposition des habitants .

Trinidad évoque la genèse de sa pièce aux 1000 représentations à ce jour : « Et pendant ce temps , Simone Veille » toujours programmée à la Comédie Bastille . Et elle annonce sa future création , pendant masculin à cette oeuvre féminine : « Et pendant ce temps , Sigmund fredonne » toujours avec humour et en chansons !

Enfin , Jef Aérosol , rencontré à Paris lors de son exposition « 40 ans de pochoirs » nous invite à venir le (re)découvrir à LIlle en 2023 et nous parle des thèmes chers à ce pionnier et chef de file du Street Art .