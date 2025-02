Rixe zéro le podcast de prévention participatif dédié à la lutte contre les rixes !

🚨IDFM RADIO S’ENGAGE CONTRE LES RIXES DANS LE VAL-D’OISE ! 🚨

IDFM RADIO avec le soutien de la Région Île-de-France lance le projet : « RIXE ZERO : La parole est à vous » un projet innovant et porteur de sens : la lutte contre les rixes dans notre département, à travers des actions d’échanges et de création de podcasts participatifs !

📍 Pourquoi ce projet ?

Les rixes représentent un réel enjeu de sécurité et de cohésion sociale. À travers nos podcasts, nous allons permettre aux valdoisiens, à la jeunesse, aux parents, et aux professionnels de se réunir, de partager leurs expériences et de créer ensemble des contenus radiophoniques de prévention et de sensibilisation.

🌍 Nous croyons en l’impact de l’unité et de l’engagement collectif !

Notre objectif : faire de la radio un vecteur de dialogue, de compréhension et de réconciliation. Chaque voix compte, chaque histoire peut inspirer le changement. Et c’est avec vous que nous souhaitons co-créer ce contenu, pour un Val-d’Oise plus serein et solidaire.

🤝 Nous sommes à la recherche de partenaires

Pour faire de ce projet une véritable réussite, nous avons besoin de partenaires engagés et motivés : associations locales, acteurs de l’éducation, collectivités, entreprises ou toute organisation partageant notre vision. Ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes !

LES PROCHAINES DATES :

JEUDI 20 FEVRIER 2025 A LA MJC DE PERSAN DE 14H00 à 18H00 (ouvert à tous – GRATUIT)

SAMEDI 22 FEVRIER 2025 A GARGES LES GONESSE DE 14H00 0 18H00 ( GRATUIT SUR INSCRIPTION)

Si vous souhaitez vous associer à ce projet, contactez-nous. Ensemble, créons un avenir plus apaisé pour nos jeunes et nos communautés !

PARTENAIRES :

REGION ILE DE FRANCE

MJC PERSAN

ASSOCIATION SADA GARGES LES GONESSE

VILLE DE BEAUMONT SUR OISE

#IDFMRadio #LutteContreLesRixes #Prévention #ValdOise #RadioParticipative #Podcast #EngagementCitoyen #Partenariats #Jeunesse #Cohésion Sociale