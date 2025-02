SEMAINE DES DROITS DES FEMMES – Journée internationale des droits des femmes du 8 mars…

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars, les centres sociaux Les Campanules et Les Noëls, proposent différents ateliers et sensibilisations autour de l’égalité femme/homme, des droits des femmes et sur la reconnaissance de leur valeur.

Venez partager ces moments de rencontres et d’échanges.

LE PROGRAMME DES CAMPANULES

Lundi 3 mars : 13h30-16h

Atelier charge mentale : Qui est concerné et pourquoi ? Que faire ?

Mardi 4 mars : 13h30-16h

Danse « Body Positive » : L’art de danser pour s’aimer telle qu’on est

Mercredi 6 mars : 10h-12h

Initiation boxe & self défense : Allier force, technique et mental

Jeudi 7 mars à partir de 18h

Repas et soirée entre femmes , au menu : convivialité et échanges

Vendredi 8 mars : de 11h à 15h30

Rendez-vous en terre inconnue : surprise !

Pour certains ateliers, un espace jeux sera proposé aux enfants.

LE PROGRAMME DES NOËLS

Vendredi 8 mars

De 9h30 à 17h

Exposition « Les femmes dans la résistance », zoom sur des héroïnes trop souvent méconnues.

De 10h à 13h

Atelier éloquence : Quand s’exprimer devient un art !

De 13h à 14h30

Atelier art floral , au programme initiation et composition

14h30

Ciné débat « les figures de l’ombre » : débat et surprise au rendez-vous