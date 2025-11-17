12ᵉ édition du concours « Bulles de mémoire »

L’ONaCVG propose aux collégiens, lycéens et aux jeunes de niveau équivalent, ou souhaitant s’inscrire individuellement, de participer à un concours de bande dessinée autour de la mémoire des grands conflits du XXe siècle.

Le thème retenu pour l’édition 2025-2026 est : « Les arts et la guerre ».

Ce concours invite nos élèves à réaliser une courte bande dessinée en lien avec les mémoires des grands conflits des XXᵉ et XXIᵉ siècles.

Les productions sont évaluées selon la qualité graphique et narrative, la véracité historique, l’aspect mémoriel et la maîtrise de la langue française. Les élèves peuvent concourir en candidature individuelle ou en groupe, dans les catégories collège et lycée.

Inscriptions ouvertes : jusqu’au 31 mars 2026 sur Adage (cadre scolaire) et le site de l’ONaCVG (hors cadre scolaire).

https://www.onac-vg.fr/bulles-de-memoire