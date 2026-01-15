Athletica accueille le centre de formation du Paris basketball.

Le Centre d’entrainement du Département du Val d’Oise – Athletica – accueillera pendant les deux prochaines saisons les jeunes Espoirs (U18/U21) du centre de formation du Paris Basketball. Les 14 jeunes résidents bénéficient depuis août 2025 des équipements d’Athletica, et plus particulièrement de son complexe Luc Abalo (halles nord et sud), pour leurs préparations physiques et leurs entrainements. Ils sont également hébergés et disposent de la restauration de qualité au sein d’Athletica toute la semaine.

En parallèle, ces jeunes poursuivent leurs études avec des emplois du temps adaptés, dans des établissements scolaires (collège et lycée) à proximité de l’équipement.

https://www.valdoise.fr/actualite/2423/175-athletica-accueille-le-centre-de-formation-du-paris-basketball.htm

Photos : ©CDVO/Jean-Luc Couesme

Christophe DENIS, directeur du centre de formation du Paris Basketball