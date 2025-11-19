Sensibilisation à l’usage détourné du protoxyde d’azote

Écrit par le

La ville s’investit pour protéger les jeunes contre les dangers du protoxyde d’azote.

Manga protoxyde d'azote
©Melina

Face à l’augmentation préoccupante de l’utilisation détournée du protoxyde d’azote, la ville de Sannois a décidé d’agir pour protéger ses jeunes et sensibiliser la population. Dans cette optique, une soirée de sensibilisation et de débat a eu lieu le 13 décembre, en partenariat avec la brigade verte. Cet événement, pensé pour informer les jeunes et leurs parents des risques liés à l’usage détourné de ce gaz, a permis d’offrir un espace de discussion et de prévention.

L’usage récréatif du protoxyde d’azote, souvent inhalé pour ses effets euphorisants, présente des dangers considérables pour la santé, allant des troubles neurologiques aux risques d’accidents graves. Afin de contrer cette pratique, la ville met en place une campagne de sensibilisation ciblée, à la fois pour les jeunes et leurs familles, afin de mieux comprendre et prévenir les risques associés à l’inhalation de ce gaz. Rappelons que 1562 bouteilles de protoxyde d’azote ont été retrouvées dans la ville, en 2023, par la police municipale, la brigade verte, et le service des espaces verts.

Sous la direction du service jeunesse de la ville et en collaboration avec la brigade verte, les jeunes du point accueil jeunes Prat ont créé une exposition originale sous forme de yonkoma mangas, abordant de manière créative et engageante les risques associés à l’usage détourné du protoxyde d’azote. En choisissant ce format populaire et accessible pour les jeunes, ils ont su véhiculer un message fort de prévention tout en captant l’attention de leurs pairs.

Parallèlement, les jeunes du point accueil jeunes Nelson Mandela ont participé à la réalisation d’un film, qui met en lumière les conséquences et les dangers de cette pratique, que vous pouvez visionner ci-dessous.

Lors de la soirée du 13 décembre, une présentation de ces initiatives a été suivie d’un débat avec la brigade verte, permettant aux participants de poser des questions et de discuter des solutions possibles pour lutter contre ce phénomène. Cette soirée a été un moment d’échange précieux, réunissant jeunes, parents et professionnels autour de l’objectif commun de protéger la jeunesse contre les dangers du protoxyde d’azote.

 

Publication de Sannois

🎈 Campagne de lutte contre les méfaits du protoxyde d’azote 🎈
Afin de lutter contre les méfaits de l’usage détourné du protoxyde d’azote, la ville de Sannois a lancé depuis le 27 octobre une campagne d’affichage inspirée du clown au ballon « Ça » de Stephen King et du film « Joker » de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, afin de toucher au mieux le public concerné, principalement les jeunes.
💡 Les chiffres à Sannois :
🔹 1941 bouteilles retrouvées au 1er novembre 2025, 1562 en 2023 et 1856 en 2024
🔹 4 verbalisations pour usage détourné de protoxyde d’azote en 2025
🔹 1 verbalisation avec fermeture administrative d’un commerce en 2024
Rappelons que l’inhalation du protoxyde d’azote présente des effets néfastes pour la santé : troubles neurologiques graves, complications vasculaires et psychiatriques, addiction et perte de contrôle.
👉 Plus d’informations sur la campagne : https://tinyurl.com/58a2ffys
👉 Plus d’informations sur le protoxyde d’azote sur parlons-proto.fr
Auteur

Archives de l'auteur
Vous aimerez aussi
0

Noël avant l’heure 2025 : l’artisanat local

0

12ᵉ édition du concours « Bulles de mémoire »

0

L’album de la semaine

Continuer la lecture

Article précédent

Noël avant l’heure 2025 : l’artisanat local

Miniature
En ce moment

Titre

Artiste

Background