Sensibilisation à l’usage détourné du protoxyde d’azote

Face à l’augmentation préoccupante de l’utilisation détournée du protoxyde d’azote, la ville de Sannois a décidé d’agir pour protéger ses jeunes et sensibiliser la population. Dans cette optique, une soirée de sensibilisation et de débat a eu lieu le 13 décembre, en partenariat avec la brigade verte. Cet événement, pensé pour informer les jeunes et leurs parents des risques liés à l’usage détourné de ce gaz, a permis d’offrir un espace de discussion et de prévention.

L’usage récréatif du protoxyde d’azote, souvent inhalé pour ses effets euphorisants, présente des dangers considérables pour la santé, allant des troubles neurologiques aux risques d’accidents graves. Afin de contrer cette pratique, la ville met en place une campagne de sensibilisation ciblée, à la fois pour les jeunes et leurs familles, afin de mieux comprendre et prévenir les risques associés à l’inhalation de ce gaz. Rappelons que 1562 bouteilles de protoxyde d’azote ont été retrouvées dans la ville, en 2023, par la police municipale, la brigade verte, et le service des espaces verts.

Sous la direction du service jeunesse de la ville et en collaboration avec la brigade verte, les jeunes du point accueil jeunes Prat ont créé une exposition originale sous forme de yonkoma mangas, abordant de manière créative et engageante les risques associés à l’usage détourné du protoxyde d’azote. En choisissant ce format populaire et accessible pour les jeunes, ils ont su véhiculer un message fort de prévention tout en captant l’attention de leurs pairs.

Parallèlement, les jeunes du point accueil jeunes Nelson Mandela ont participé à la réalisation d’un film, qui met en lumière les conséquences et les dangers de cette pratique, que vous pouvez visionner ci-dessous.

Lors de la soirée du 13 décembre, une présentation de ces initiatives a été suivie d’un débat avec la brigade verte, permettant aux participants de poser des questions et de discuter des solutions possibles pour lutter contre ce phénomène. Cette soirée a été un moment d’échange précieux, réunissant jeunes, parents et professionnels autour de l’objectif commun de protéger la jeunesse contre les dangers du protoxyde d’azote.