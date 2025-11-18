Salon artisanat d’art et savoir-faire Noël avant l’heure 2025 : l’artisanat local rencontre la Colombie
Du 20 au 23 novembre 2025, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Île-de-France – Val d’Oise vous invite à plonger dans l’univers fascinant de l’artisanat lors de la 16ᵉ édition du salon « Noël avant l’heure ».
Pendant quatre jours, artisans locaux, créateurs régionaux et invités venus de Colombie vous proposeront des pièces uniques, façonnées avec passion et savoir-faire.
Nouveauté 2025
Projection spéciale du court-métrage « Facteur Humain » de Damien Morel (Chat Bleu Production)
🕚 Samedi 22 novembre à 11h et 15h
🕚 Dimanche 23 novembre à 11h
Un regard sensible et humain sur la créativité, le geste et la transmission — au cœur même de l’esprit de ce salon.
Adresse
CMA ÎDF – Val d’Oise, 1 avenue du Parc, 95000 Cergy
https://www.cma-idf.fr/