Noël avant l’heure 2025 : l’artisanat local

Du 20 au 23 novembre 2025, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Île-de-France – Val d’Oise vous invite à plonger dans l’univers fascinant de l’artisanat lors de la 16ᵉ édition du salon « Noël avant l’heure ».

Pendant quatre jours, artisans locaux, créateurs régionaux et invités venus de Colombie vous proposeront des pièces uniques, façonnées avec passion et savoir-faire.