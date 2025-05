Retour sur l’exposition Dialogue de femmes

Vendredi 16 mai, l’Association Dialogue de Femmes de Villiers-le-Bel a présenté sa première exposition de peintures à la Maison des Femmes. Un événement émouvant et symbolique qui a mis à l’honneur la créativité et la force de parole des femmes.

Avec le thème “exprime-toi en couleurs” les participantes ont laissé libre cours à leur imagination et à leur vécu. À travers plus de 25 tableaux, elles ont partagé leurs émotions, leurs souvenirs et leur vision du monde féminin. L’exposition a donné naissance à un espace de liberté, où l’expression artistique est devenue un outil de transmission.

L’exposition a également suscité l’enthousiasme général, avec déjà l’envie d’une seconde édition.

Un moment à la fois chaleureux, inspirant et porteur de sens. L’association est engagée sur des sujets essentiels: l’accès aux droits, l’alphabétisation, l’accompagnement des femmes, et le soutien aux victimes de violences.

Instagram : @association_dialogue_de_femme

Reportage :

Elisa Desousa et Isadora Cavalcanti