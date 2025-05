Ouverture de la maison des Aînés

Ouverture officielle le Lundi 7 AVRIL. Inauguration Le mercredi 17 Mai

Située au 44 Rue de Stalingrad, la nouvelle maison des aînés à ouvert ses portes le lundi 7 avril. Cet espace anciennement dédié aux cours de danse du conservatoire, s’est vu entièrement rénové afin d’accueillir et d’organiser des activités pour les seniors de la ville, de favoriser leur bien-être, le partage et de lutter ainsi contre l’isolement.

Au rez-de-chaussée de la structure, une grande salle de 154 m2. Au sous-sol, accessible par ascenseur, se trouvent trois autres salles d’activités.

La salle bleue pour les activités physiques. La salle verte composée de tables et de chaises pour les ateliers mémoire et d’écriture, entre autres, et enfin la salle jaune pour les activités culturelles et artistiques

La maison des aînés possédé aussi un jardin aménagé.

RENCONTRE avec le maire d’Ermont Xavier HAQUIN pour découvrir ce nouveau lieu :