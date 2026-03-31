Le Forum Avenir revient avec une 4e édition. Rendez-vous le 15 avril pour une journée dédiée aux 13-30 ans en quête d’orientation, de formations, de rencontres professionnelles… et, nouveauté cette année, de jobs d’été.

La Ville d’ARGENTEUIL, la Mission locale Argenteuil-Bezons, France Travail Argenteuil et l’association Impulsia unissent à nouveau leurs forces pour proposer un Forum Avenir repensé et enrichi. Fort du succès de l’édition 2025, marquée par une belle affluence, plus de 50 exposants et de nombreux retours très positifs, l’événement revient pour offrir aux 13-30 ans une expérience encore plus dynamique et utile. Cette année, de nombreux entreprises et organismes de formation sont attendus pour faire découvrir leurs métiers et filières, échanger avec les visiteurs et, pourquoi pas, proposer des opportunités : emplois saisonniers, stages ou plus. Santé, numérique et métiers de demain, artisanat, restauration, BTP, industrie, sport ou événementiel : de nombreux secteurs seront représentés.

Pour cette 4e édition, le Forum adopte un format immersif et interactif. Découvrir les gestes métiers pour aider à se projeter, c’est le défi de ce rendez-vous de l’orientation. Autre temps fort de la journée : une masterclass animée par deux intervenants aux parcours inspirants, qui partageront leur expérience et échangeront avec le public. Avis aux participants : pensez à venir avec votre CV et de quoi prendre des notes… Une rencontre, une idée ou une opportunité pourrait bien ouvrir une nouvelle voie à votre parcours.

Mercredi 15 avril, de 9h30 à 15h, sur Les Terrasses, esplanade de l’Europe. ARGENTEUIL