Forum Emploi Handicap – Saint-Ouen-sur-Seine

Retour sur la dernière édition avec l’association Arpejeh : un Forum Découverte des métiers pour les jeunes en situation de handicap en Île-de-France, à Saint-Ouen-sur-Seine

C’était la 31ème édition, le jeudi 12 mars 2026.

Ce forum gratuit est un lieu où les jeunes, âgés de 15 à 30 ans, peuvent rencontrer – sur inscriptions- des employeurs qui leur présentent leurs métiers et des professionnels de l’orientation qui leur présentent les formations qui existent. Ils leur livrent des conseils et partagent leurs expériences.

Écoutons l’équipe de l’association Arpejeh