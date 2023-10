Le mois Octobre rose

OCTOBRE ROSE

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez la femme. C’est pourquoi il est important de ne pas avoir peur d’en parler et de s’informer. Il est nécessaire d’adopter les bons réflexes comme le dépistage, qui peut sauver des vies. Retrouvez plusieurs actions en Ville pour vous informer.

A Ermont :

RANDONNÉE CYCLISTE / PÉDESTRE – CYCLOCANCER DIMANCHE 8 OCTOBRE

La TeamCycloCancer, le CoDep 95, le Relais Amical du Val d’Oise et l’Amicale des Randonneurs Ermontois organisent la 3e édition valdoisienne de la CycloCancer, en partenariat avec la municipalité. L’occasion de se dépenser à vélo ou à pied au profit de la lutte contre le cancer !

Cet évènement caritatif est ouvert aux marcheurs et cyclistes* (vélo route, VTT, vélo taff, VAE,…), de tous niveaux.

Plusieurs parcours non-chronométrés sont proposés au départ et à l’arrivée du complexe sportif Gaston-Rébuffat. Collation et rafraîchissements offerts à l’issue des randonnées. Un tirage au sort aura lieu parmi les inscrits, avec à la clé un VTT à gagner !

Les dons collectés lors de cette manifestation seront intégralement reversés à l’Hôpital des Enfants de Margency.

✦ Départ dès 7h30 (retour vers 13h). Rdv sur le parking du complexe sportif Gaston-Rébuffat, 1 allée Jean-de-Florette. Ouvert à tous. Participation : 10 euros (gratuit pour les – de 12 ans), reversés à la lutte contre les cancers.

Sur inscription préalable (FORMULAIRE EN LIGNE) ou le jour-J (paiement sur place en espèces ou par chèque uniquement).

Affiche à télécharger.

*Venir avec son propre vélo.

✦ À partir de 12h – club house du complexe sportif Gaston-Rébuffat : temps d’échanges avec des professionnels de santé, témoignages de parents et d’enfants hospitalisés. En présence d’Olivier Digoude, promoteur évènementiel de la Team Cyclocancer et de Jean-François Guiborel, l’homme aux 21 Tours de France, parrain de la TeamCycloCancer. Entrée libre et gratuite.

https://www.ermont.fr/

A Deui-la-Barre :

MARDI 10 OCTOBRE

La Ligue Contre le Cancer sera présente sur plusieurs sites en ville, infos et formation avec le buste de démonstration :

• De 10h à 12h > marché des Mortefontaines

• De 14h à 16h > Maison de Santé la Galathée

• De 17h à 18h > PIPS

– De 17h30 à 19h et de 19h à 20h30 > 2 ateliers bien-être (inscriptions : 01 86 90 61 03)

– De 18h à 19h 30 : présence des professionnels de santé (médecin et sage-femme)

– De 19h30 à 21h > atelier créatif et solidaire destiné aux femmes atteintes d’un cancer du sein.

La soirée se poursuit au Pôle Inormation Prévention Santé :

https://www.mairie-deuillabarre.fr/

A Jouy-le-Moutier :

SAMEDI 21 OCTOBRE DE 10H À LA PLACE DU BIEN-ÊTRE

Marche Rose Solidaire

Une marche solidaire en collaboration avec les services de la ville est organisée, avec la participation de l’association 2move et la présence de Coordinov , un stand d’information et une récolte de dons en faveur de la ligue contre le cancer du Val d’Oise sera prévue .

VENDREDI 25 OCTOBRE DE 14H À 16H AU BEFFROI

Atelier d’échange « Café santé » animé par le comité du val d’Oise de la ligue contre le cancer

15 à 20 participants : A l’aide de jeux et supports interactifs, un échange sera proposé sur la prévention des cancers en général, le cancer du sein et son dépistage organisé et l’autosurveillance mammaire. Une association sera représentée pour évoquer le dépistage organisé du cancer du sein, de l’examen clinique et de l’autosurveillance mammaire :

Le site du Val d’Oise du Centre régional de coordination des dépistages des cancers d’IDF (CRCDC-IDF) représenté par Axel Le Guyader, chargé de prévention

Inscription

Au Beffroi

17, allée des Éguérets

Tél. : 01 34 41 65 00

https://www.jouylemoutier.fr/