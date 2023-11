La flamme Paralympique passera en Val d’Oise LE 27 AOÛT 2024

Allumée à Sotke Mandeville en Grande-Bretagne, berceau du sport paralympique, la Flamme Paralympique entamera son périple par la traversée symbolique du tunnel sous la Manche pour rejoindre la France à partir du 25 août. À son arrivée sur les côtes françaises à Calais, cette Flamme se divisera en 12 réparties aux quatre coins de l’Hexagone. Elle traversa une cinquantaine de villes dans le pays dont trois dans le département du Val d’Oise le 27 août 2024.

Le Relais de la Flamme Paralympique marquera le début des célébrations des Jeux et ravivera l’esprit de la fête. Son arrivée en Val d’Oise aura lieu le troisième jour de Relais en France, lorsque les 12 Flammes seront réunies en Ile-de-France. Pour aller à la rencontre de tous les Valdoisiens, la Flamme fera étape dans trois villes : La Roche-Guyon (labellisé « Plus beaux villages de France »), Cergy (Axe majeur) et Louvres.

Les 12 Flammes Paralympiques symboliseront l’énergie des 12 jours de fête et d’émotions uniques des Jeux Paralympiques (du 28 août au 8 septembre 2024). À travers ses 1 000 éclaireurs, elles diffuseront leurs énergies communicatives pour informer les Français que « Les Jeux sont de retour ! ». Toutes les énergies des Eclaireurs qui auront porté la Flamme Paralympique fusionneront symboliquement à Paris, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture à la Concorde.

Le Département du Val d’Oise soutient le parasport

Cette aventure collective sera l’occasion de mettre en lumière la volonté du Département de promouvoir l’inclusion dans le sport via les sections para sportives et le millier de licenciés (parasportif et sport adapté) que compte le Val d’Oise. Le Département soutient le développement et la promotion de la pratique sportive pour tous afin de favoriser les opportunités de rencontres, de partage et de faire connaitre le parasport sur tous les territoires.

À l’initiative du Département, onze premières communes ont signé une Charte « Sport et Handicap » qui vise à encourager les territoires à promouvoir et développer la pratique sportive et l’accueil des personnes en situation de handicap en Val d’Oise. Cette Charte permet également de lutter contre les freins à la pratique sportive de toute personne, quel que soit le type de handicap.

Enfin, six athlètes espoirs pour les Jeux Paralympiques 2024 sont soutenus par le Département dont Badr Touzi qui s’est qualifié le mois dernier dans la catégorie lancer du poids. Sélectionné pour la première fois aux Mondiaux d’athlétisme en 2015, il a depuis enchaîné les succès : médaille de bronze au lancer du disque et du poids en 2016, 2018 et 2021 aux Championnats d’Europe et sixième et quatrième au lancer du poids aux Championnats du Monde en 2019 et 2023.