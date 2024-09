JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Partez à la découverte du patrimoine sannoisien lors de journées où toutes les visites seront gratuites ! Moulin, vigne et église n’auront plus de secret pour vous.

Moulin

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 19h

Découvrez le moulin datant du XVIIIe siècle, classé monument historique : ses rouages mais aussi la vie et le travail d’un meunier en 1759, l’évolution technique de ce patrimoine et l’ambiance des célèbres guinguettes comme l’était la maison du meunier.

Visites guidées gratuites – Réservation sur place

Moulin – 26, rue des Moulins

Vigne

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 19h

Venez découvrir la vigne constituée de 2049 pieds de Chardonnay et de Pinot gris, et déguster, en fin de visite, le vin de Sannois.

Visites libres gratuites – Sans réservation

Vigne – Rue des Moulins

Église Saint-Pierre-Saint-Paul

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 19h

Labellisée Patrimoine d’intérêt régional par le conseil régional d’Ile-de-France, l’église Saint-Pierre – Saint-Paul, construite entre 1932 et 1935, renferme plusieurs œuvres d’art remarquables, inscrites ou classées au titre des monuments historiques, et de superbes vitraux dont la rosace au-dessus du portail. A admirer également, les fonts baptismaux, magnifiquement restaurés cette année par deux artistes sannoisiens, Dan Robert et Gilles Grupe.

Visites guidées gratuites – Réservation sur la billetterie en ligne

Eglise Saint-Pierre – Saint-Paul – 1, rue Carnot

Au Plessis-Bouchard

Toute la journée, l’association des amis de l’Église Saint-Nicolas vous proposera des visites interactives et commentées de ce bâtiment historique, véritable patrimoine de la ville. Visite de 20 min – toutes les 30 min

A Taverny

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

VISITE CONFÉRENCE :

de 10h à 12h (Église Notre Dame de Taverny et son cimetière / Chapelle Rohan Chabot / Chapelle Ecce Homo)

RANDONNÉE DU PATRIMOINE :

– rendez-vous dès 9h45 : au parc Henri-Leyma pour une lecture de textes par quelques élèves de Taverny ayant participé au concours « Patrimoine en Poésie ».

– de 10h à 11h30 Circuit : Parc Henri-Leyma / Remontée par les Sentes / Vignes / Arboretum / Rucher / Sente des Goberges / Entrée dans la forêt via la chapelle de l’Ecce Homo et le chemin des Claies / Passage en dessous et au dessus du Pont du Diable / Étang Godard / Oppidum / Entrée par l’allée des Sapins / Église Notre-Dame-de-l’Assomption / Chapelle Rohan Chabot / Chemin des Saussaies / Parc Henri-Leyma.

MICRO-FOLIE :

– de 10h à 13h et de 14h à 17h : Exposition numérique de cartes postales anciennes de Taverny • Exposition de l’œuvre textile sur Taverny réalisée par les habitants lors de la résidence de l’artiste Lucie Planty • Atelier « Crée ton blason »

– de 16h30 à 17h30 : Goûter et projection du film « C’est mon patrimoine » réalisé par les enfants de l’accueil de loisirs Pasteur. Venez partager un moment convivial autour d’un film étonnant, réalisé par les enfants après avoir visité plusieurs lieux patrimoniaux de Taverny. Tout public.

OUVERTURE DU RUCHER ET DE L’ARBORETUM :

de 14h à 18h – Sente des Goberges et sente des Tampons : • Présentation de l’arboretum ; • Atelier avec notre bergère dans l’arboretum ; • Explication de la vie du rucher et de ses plantes ; • Dégustation de miel ; • Atelier de création de bougies avec de la cire d’abeille.

JEU DE PISTE :

de 14h à 17 h 30 – Arboretum / Sente des Tampons : Par le Conseil municipal des Jeunes (CMJ) ; Atelier de création de bougies avec de la cire d’abeille. Entrée libre sans inscription.

CONFÉRENCE ET EXPOSITION SUR « LES FONTAINES ET LAVOIRS DU VAL-D’OISE » : Salle du Forum

– Conférence, de 14h à 15h30 : par Monsieur Vuillemet, Président de l’association « À la découverte de Paris, du Val-d’Oise et de l’Oise »

– Exposition, le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 9h à 17h

CONFÉRENCE SUR « LES CHEMINS DE FER À TAVERNY » :

de 15h30 à 17h – Salle du Forum – par Monsieur Urbain de l’association Généalogie de Taverny.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

ESCAPE GAME :

1re session de 14h à 15h15

2e session de 16h 17h15

À l’église Notre-Dame de Taverny

Par l’ACNDT

1875 : l’église de Taverny est en bien mauvais état et doit subir de gros travaux ! Ils seront possibles grâce à de généreux donateurs, que les architectes invitent à venir visiter l’église juste avant le début des travaux. Mais lors de cette visite, ils se trouvent brusquement nez à nez avec un moine venu tout droit du XVe siècle par un passage temporel. Ils n’ont qu’une heure pour lui permettre de rentrer chez lui avant que le passage ne soit condamné pour l’éternité par les travaux…

Dès 6 ans. Places limitées : 2 équipes de 6 personnes par session Inscription obligatoire

Renseignements au service Événementiel : 01 30 40 50 39 – evenementiel@ville taverny.fr