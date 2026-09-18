Journées Européennes du Patrimoine à Enghien-les-Bains

Comme chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion pour l’Office de Tourisme de vous faire (re)découvrir Enghien-les-Bains sous un nouvel angle.
À travers des visites guidées thématiques, des balades en bateau sur le lac et la découverte des lieux emblématiques qui font la renommée de la ville, nous vous invitons à plonger dans l’histoire et l’identité enghiennoise. Architecture, patrimoine, anecdotes et art de vivre se dévoileront tout au long de ce week-end.
Dans le jardin des Roses, profitez d’une programmation festive et conviviale le samedi après-midi : animations, ateliers culturels et créatifs et orchestre jazz.
Samedi 19 septembre et Dimanche 20 septembre
Nous sommes avec Anne-Laure et Natashaka de l’office de tourisme :
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- « Patrimoine de la photographie »
- « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer »