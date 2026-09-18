Journées Européennes du Patrimoine à Enghien-les-Bains

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Comme chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion pour l’Office de Tourisme de vous faire (re)découvrir Enghien-les-Bains sous un nouvel angle.

À travers des visites guidées thématiques, des balades en bateau sur le lac et la découverte des lieux emblématiques qui font la renommée de la ville, nous vous invitons à plonger dans l’histoire et l’identité enghiennoise. Architecture, patrimoine, anecdotes et art de vivre se dévoileront tout au long de ce week-end.

Dans le jardin des Roses, profitez d’une programmation festive et conviviale le samedi après-midi : animations, ateliers culturels et créatifs et orchestre jazz.

Samedi 19 septembre et Dimanche 20 septembre

Nous sommes avec Anne-Laure et Natashaka de l’office de tourisme :

Journées Européennes du Patrimoine à Enghien-les-Bains

Pour la 43e édition des Journées européennes du patrimoine (JEP) qui ont lieu les 19 et 20 septembre 2026, les deux thèmes mis à l’honneur sont :
    • « Patrimoine de la photographie »
  • « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer »
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