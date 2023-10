IDFM RADIO menacée d’extinction !

IDFM RADIO, média social de proximité valdoisien depuis 40 ans, menacée ? d’extinction…

Depuis plusieurs années maintenant et plus précisément à partir de 2021 (année post Covid), la radio valdoisienne émettant sur le 98FM depuis 1982, a subi brutalement une baisse substantielle d’une partie de ses subventions mettant en péril son équilibre financier.

Une remise en question totale a donc été nécessaire.

Dans l’urgence, la direction a décidé, très justement, de réduire au maximum tous les coûts de fonctionnement possibles : renégociation des contrats téléphoniques, assurance, internet, licenciement économique d’un des techniciens.

Malgré ces économies, la radio n’a pu pallier et compenser aussi rapidement cette baisse de subventions qui s’est poursuivie en 2022 et 2023.

Le travail remarquable des animateurs pour faire rayonner à l’antenne les villes valdoisiennes et tous les événements culturels, associatifs… ne s’est pas, pour autant, arrêté et a continué sans relâche.

En 2022, adhérents bénévoles, salariés, sympathisants de l’association ont prêté personnellement, parfois donner, de l’argent lors d’une collecte de fonds pour sauver IDFM RADIO.

Plus de 20k€ ont été récoltés, ce qui a permis à la radio de passer les mois de turbulences annoncées.

Dans le même temps s’est opérée de la part de la majorité des animateurs , chroniqueurs, co animateurs, une volonté commune de dynamiser l’antenne, la rendre plus actuelle et en phase pour répondre aux attentes de nos auditeurs et partenaires de notre département, de notre région.

Plusieurs actions ont ainsi été menées en interne pour rendre notre média plus professionnel et de meilleure qualité tant dans le contenu que dans l’organisation.

Parallèlement, nous avons voulu faire évoluer notre modèle économique associatif:

En effet, face à la complexité grandissante des dossiers de demandes de subventions, ainsi que notre souhait de diversifier nos ressources, nous proposons désormais des services payants tel que :

de la formation média

des animations d’évènements

des plateaux radio sur des événements municipaux , privés…

des formations aux podcasts

de la location de studio

de la diffusion de spots publicitaires…

Nous sommes présents sur de nombreux événements, nous recevons chaque semaine des associations, des acteurs économiques…

Par ailleurs et malgré la présence régulière à l’antenne de certaines municipalités, quelle que soient leur taille et situation géographique, de beaucoup d’élus ainsi que les reportages effectués dans ces villes, sur le terrain, nous regrettons de ne pas avoir pu systématiquement bénéficier en retour d’une aide sous forme de conventions ou contrats de la part de ces mêmes municipalités.

C’est là tout le problème.

Il y a 185 communes en Val d’Oise.

Seules quelques unes d’entre elles devenues municipalités partenaires, nous soutiennent financièrement ce dont nous les remercions chaleureusement.

Des aides vitales pour notre média!

Si une vingtaine de communes acceptait de soutenir la radio, cette dernière serait sortie d’affaire, avec en échange, la diffusion de toutes leurs informations à l’antenne (agenda, interview d’élus, reportages…), voire d’émissions spéciales à leur consacrer.

Aujourd’hui, nous n’avons pas d’autre alternative que de demander une vraie mobilisation pour sauver ce média de proximité valdoisien afin qu’il continue à faire rayonner notre riche département.

Pour devenir une municipalité partenaire et soutenir notre média contactez l’équipe : contact@idfmradio.fr

Coupure de l’antenne MERCREDI 11 OCTOBRE à 23h59

Car depuis août 2023, en attente d’une subvention accordée mais non encore versée, la radio fait face à une panne sèche de trésorerie et les salariés n’ont pu être payés.

Nous ne pourrons donc plus diffuser à partir de mercredi 11 octobre à 23h59.

L’antenne FM sera débranchée , le temps de trouver une solution que nous espérons rapide.

Nous en appelons aux municipalités, aux institutions, aux entreprises et à toutes les personnes souhaitant nous venir en aide.

Sauvons ce média social de proximité valdoisien.

Nous croyons en sa capacité de rayonnement dont la fréquence FM a été renouvelée pour 15 ans par l’ARCOM et qui émet depuis septembre 2022 en DAB+, situation unique en IDF pour une radio associative.

Ne laissons pas cette radio disparaître ! Elle fait partie de notre patrimoine valdoisien.