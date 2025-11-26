A Montigny-lès-Cormeilles

Ensemble contre les violences faites aux femmes

Du lundi 24 au samedi 29 novembre 2025, la Ville organise une semaine d’actions pour sensibiliser et faire cesser ce fléau

©Ville de Montigny-lès-Cormeilles/Anthony Voisin.

Tous les trois jours en France, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex. Face à ce phénomène alarmant, Montigny-lès-Cormeilles organise une série pour informer et lutter contre les violences faites aux femmes.

Cette année encore, la comédienne et actrice Amélie Etasse soutient l’initiative. Elle sera à Montigny vendredi 28 novembre, à 19h, place Lucy lors de la grande marche contre les violences.

Les temps forts de cette semaine de mobilisation :

Mardi 25 novembre : diffusion du film « Jamais plus » de Justin Baldoni avec Blake Lively pour les classes de 3ème du collège Aragon mobilisé le matin, et à 20h00 pour tout public , suivi d’un débat en présence du Centre d’information sur les droits des femmes et des familles.

Entrée libre et gratuite.

suivi d’un débat en présence du Centre d’information sur les droits des femmes et des familles. Entrée libre et gratuite. Mercredi 26 novembre : distribution du violentomètre sur le marché et à la gare de Montigny-Beauchamp

Jeudi 27 novembre : diffusion du film-documentaire : « Légistes, aux côtés des vivants », en présence de la réalisatrice Marion Angelosanto et du médecin légiste le Docteur Marc. Cette diffusion est réservée aux professionnels et aux agents de la ville.

Vendredi 28 novembre : une marche citoyenne : rendez-vous à 19h place Lucy, quartier de la gare. Une marche de 2 kms est organisée dans les rues de la ville, entre la rue Simone-Veil (face à la place Lucy) et l’espace Léonard-de-Vinci, rue Auguste-Renoir. Amélie Etasse, actrice de la série télévisée Scènes de ménage, diffusée sur M6, a accepté cette année encore d’être la marraine de l’événement. Elle marchera aux côtés des Ignymontaines et des Ignymontains. Venez nombreuses et nombreux pour dire votre engagement.

Samedi 29 novembre : une conférence de l’association Reg’Art à l’espace Corot (3 Grande-rue) de 15h à 17h sur la représentation de la maltraitance des femmes dans l’art

