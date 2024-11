Du 18 au 24 novembre 2024 c’est la 28 ème édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées.

Semaine dédiée au handicap : sensibiliser et agir

Olympiades, forums, ateliers, spectacle… Du 16 au 22 novembre, dans le cadre de la Semaine du handicap, de nombreuses activités à Beauchamp.

Des ateliers pour tous ! Durant une semaine, des activités variées seront proposées : ateliers d’information, de formation et d’échanges, dédiés aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants. Mais pas seulement. Afin de favoriser le vivre-ensemble, les personnes valides seront également invitées à participer. Elles pourront simuler la cécité à travers diverses expériences immersives comme le port de bandeaux, l’utilisation de fauteuils roulants ou de cannes. Les enfants et les seniors sont bien évidemment invités à participer ! Durant les temps scolaires et périscolaires, plusieurs moments d’échanges se tiendront à la médiathèque, sur inscription, avec des histoires contées suivies d’un temps de partage. Le service enfance, jeunesse et sports de la ville organise des ateliers de sensiblisation auprès des enfants sur les temps scolaires et périscolaires. Le CCAS proposera aussi des ateliers de sensibilisation et de formation pour les agents municipaux. Tous les ateliers organisés sont gratuits, sauf le spectacle « Dans la peau de Cyrano ».

Samedi 16 novembre

Atelier « Nos enfants ont la parole »

De 10h à 11h — Médiathèque

Conte – Le manège de « Petit Pierre » Une histoire sur la différence et le dépassement de soi. Échange avec les enfants sur la différence. Pour les enfants de 7 – 10 ans Inscription obligatoire, 15 places

Atelier sensibilisation handicap

De 11h à 12h – Médiathèque

Parcours avec canne et parcours fauteuil roulant.

Pour les enfants de 7 – 10 ans

Inscription obligatoire, 15 places

Forum du handicap

De 13h30 à 17h30 — CCAS

128 bis chaussée Jules César | Ouvert à tous

Information, conseils et orientation

APAJH (formation et insertion sociale et professionnelle des Personnes en Situation de Handicap)

CCAS (présentation des dispositifs MDPH)

Partage DYS 95 (accompagnement et soutien des parents d’enfants DYS et TDAH)

Maison du répit (à destination des aidants)

UDAF 95 (soutien aidants, prévention santé)

Ateliers simulateurs : parcours fauteuil, parcours canne, simulateur acouphènes.

Jeux et animations pour Personne en Situation de Handicap (PSH) accompagnée (Professionnels mis à disposition pour encadrer)

Spectacle « Dans la peau de Cyrano »

À 20h30 — Salle des fêtes

153 chaussée Jules César | Ouvert à tous Informations et tarifs : billetterie.ville-beauchamp.fr

Dimanche 17 novembre

Matinée découverte « Adapte ton sport »

De 10h à 13h — Gymnase Pascal

Parking gymnase Pascal : réservé places handicapés

Parking centre omnisports : places tout public

Sur inscription sur place | Ouvert à tous

Toutes les activités se déroulent simultanément sur les créneaux suivants :

de 10h15 à 10h45

de 11h à 11h30

de 11h45 à 12h15

12h30 à 13h00

Cécifoot

Initiation

Match de cécifoot adapté

Volley assis adapté en équipe

Basket fauteuil

Initiation

Match de 20 minutes

Tir à l’arc

Initiation

Partie pratique de 5 à 10 minutes en duo (une personne en situation de cécité et un guide)

Lundi 18 novembre

Activité sportive adaptée

De 16h30 à 17h30 — Accueil de loisirs | 2 avenue de l’Egalité

Renforcement musculaire pouvant être reproduit à la maison.

Tous les exercices seront adaptés aux pathologies et aux difficultés des participants présents.

Pour les personnes en situation de handicap

Inscription obligatoire, 15 places

Mardi 19 novembre

Activité sportive adaptée

De 16h30 à 17h30

Accueil de loisirs | 2 avenue de l’Egalité

Renforcement musculaire et équilibre.

Tous les exercices seront adaptés aux pathologies et aux difficultés des participants présents.

Pour les personnes en situation de handicap Inscription obligatoire, 15 places

Accompagner un proche dans la dépression

De 19h à 20h30

Accueil de loisirs | 2 avenue de l’Egalité

Comment reconnaître les signes de dépression chez quelqu’un, conseils pour aider une personne en dépression, encourager le dialogue… Avec l’intervention de Sophie Gignac, psychologue.

Pour les parents et aidants Inscription obligatoire, 40 places

Mercredi 20 novembre

Atelier « Nos enfants ont la parole »

De 10h à 11h – Médiathèque

« Les histoires d’Elmer »

Débat et échanges autour de l’apprentissage de la différence et de la tolérance.

Pour les enfants de 4 – 6 ans Inscription obligatoire, 15 places

Café DYS

De 20h30 à 22h — Hôtel de ville

Salle conseil municipal

Rencontres, échanges et partages d’expérience sur les différents troubles DYS (dyslexie, dyscalculie, dysphasie, etc.)

Pour les parents Inscription obligatoire, 40 places

Jeudi 21 novembre

Journée autour de la maladie de Parkinson

De 9h à 16h — Salle des fêtes

153 chaussée Jules César | Ouvert à tous

Informations, ateliers de simulation, échanges…

Permanence CAP Emploi

De 13h30 à 15h30 — CCAS

128 bis chaussée Jules César

Conseils, accompagnement, et orientation des personnes en situation de handicap dans la recherche d’emploi.

Pour les personnes en situation de handicap

Café Haut Potentiel Intellectuel (HPI)

De 20h30 à 22h — Hôtel de ville

Salle conseil municipal

Informer, échanger et partager les expériences autour du HPI avec une psychopraticienne, Cécile Bordes Rocamora.

Pour les parents

Inscription obligatoire, 40 places

Vendredi 22 novembre

Yoga adapté sur chaise

De 14h30 à 15h30

Accueil de loisirs, 2 avenue de l’Egalité

Initiation au yoga sur chaise pour les personnes souffrantes de handicap.

Pour les personnes en situation de handicap Inscription obligatoire, 40 places

Atelier d’échanges « Être un tuteur familial »

De 20h30 à 22h — Hôtel de ville

Salle du conseil municipal

Quelles mesures de protection ?

Qui peut être tuteur ?

Comment être accompagné dans cette démarche?

Pour les tuteurs familiaux Inscription obligatoire, 40 places

