Dimanche 24 Septembre Fête à l’ancienne

La 25e édition de la Fête à l’Ancienne propose un retour dans le passé en redécouvrant les savoir-faire ancestraux. Une ferme à l’ancienne sera reconstituée avec une démonstration de métiers d’antan et la ferme de Galinette permettra aux enfants de découvrir animaux de la basse-cour, cochons, moutons et chèvres. Une ancienne classe d’école plongera dans l’univers scolaire d’autrefois. Au programme : jeux anciens, atelier de tissage, animation de crieurs de messages et de lectures poétiques, dégustation du miel et du vin de Sannois !

Toutes les infos : https://www.ville-sannois.fr/mes-loisirs/vie-culturelle/fete-lancienne-2023