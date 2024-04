CONCOURS D’ORTHOGRAPHE 2024

Année olympique oblige, cette nouvelle édition du concours d’orthographe fera la part belle au sport et aux Jeux Olympiques.

Envie de vous mesurer à l’exigeante orthographe de la langue française ? La Ville vous donne rendez-vous le 4 mai prochain pour son traditionnel concours d’orthographe intergénérationnel.

En effet, plusieurs catégories seront en compétition. Ainsi, les élèves de CM1, CM2, 6e et 5e ont été retenu via les sélections dans les différents établissements scolaires de la ville. Il y aura ensuite deux dictées pour les adultes et les seniors (à partir de 70 ans).

Les scolaires ne joueront pas seulement en solo puisque le trophée de la meilleure école et du meilleur collège sera mis en jeu !

Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire dès à présent en remplissant le formulaire. À noter que si des jeunes souhaitent participer au concours, ils peuvent s’inscrire en candidat libre pour la dictée adulte.

Pour le jour J, le public sera également mis à contribution avec des animations pour s’amuser et tester votre niveau d’orthographe. On vous attend donc nombreux pour ce moment cérébral mais surtout divertissant !

Concours d’orthographe

Samedi 4 mai à partir de 14h

Jusqu’au 27 avril : inscription auprès du service Animation Jeunesse.