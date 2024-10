Clôture de septembre en or à Deul-la-Barre

IDFM RADIO était à Deuil-la-Barre pour la clôture de septembre en or en partenariat avec la municipalité de Montmorency, l’association Elise princesse courageuse et le centre de traitement du cancer Gustave Roussy. A cette occasion l’association Elise princesse courageuse a reçu un don.

L’association Elise princesse courageuse, est une association reconnue d’intérêt général créée le 11 décembre 2018, par Elise Devos.

Elise est partie bien trop tôt, le 16 juillet 2019 à l’âge de 9 ans, après 6 ans de combat contre une tumeur au cerveau (pinéaloblastome métastatique).

Pendant sa maladie, et bien avant la création de l’association, Elise a souhaité s’investir pour rester active et croire en un futur meilleur.

Elle s’est battue pour elle-même et pour tous les autres enfants malades de cancers pédiatriques.

Aujourd’hui, l’association continue le combat et ses actions sont centrées sur 3 axes principaux :

Sensibiliser et mobiliser aux cancers pédiatriques

Aider les familles et les enfants malades

Aider la recherche en oncologie pédiatrique

Septembre en or est un mois de sensibilisation au cancer pédiatrique. Cette initiative vise à attirer l’attention sur les enfants touchés par cette maladie et à soutenir la recherche pour trouver de nouveaux traitements et améliorer les soins.

Le choix de septembre pour cette campagne est symbolique, car il représente un nouveau départ, avec la rentrée scolaire, et un moment propice pour sensibiliser le public à la lutte contre le cancer chez les enfants. Pendant ce mois, de nombreuses organisations et associations organisent des événements, des collectes de fonds et des campagnes de sensibilisation pour informer sur les symptômes du cancer pédiatrique, les défis auxquels les familles sont confrontées, et l’importance de la recherche.

Les campagnes de sensibilisation peuvent inclure des activités telles que des courses, des marathons, des journées portes ouvertes dans les hôpitaux, et des événements communautaires. L’objectif est de rassembler des fonds pour la recherche, mais aussi de créer un réseau de soutien pour les familles touchées par le cancer.

En participant à ces initiatives, chacun peut contribuer à faire une différence dans la vie des enfants malades et de leurs familles, tout en sensibilisant davantage de personnes à cette cause importante. Septembre en or devient ainsi un symbole d’espoir et de solidarité dans la lutte contre le cancer pédiatrique.

La sensibilisation doit perdurer chaque jour de l’année. IDFM RADIO est impliquée dans la sensibilisation et oeuvre au quotidien pour porter les voix des associations du territoire.