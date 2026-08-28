C’est bientôt la rentrée sur IDFM Radio !

Après une pause estivale bien méritée, toute l’équipe d’IDFM Radio est heureuse de vous retrouver !

Rendez-vous dès le lundi 31 août 2026 pour la reprise de vos programmes préférés !

Matinales, émissions, chroniques, interviews, musique, découvertes… toute l’équipe reprend le chemin des studios pour vous accompagner au quotidien.

Vous nous avez manqué !

Et nous avons hâte de partager avec vous cette nouvelle saison, pleine de rencontres, d’émotions, d’informations et de belles surprises.