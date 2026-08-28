C’est bientôt la rentrée sur IDFM Radio !
Après une pause estivale bien méritée, toute l’équipe d’IDFM Radio est heureuse de vous retrouver !
Rendez-vous dès le lundi 31 août 2026 pour la reprise de vos programmes préférés !
Matinales, émissions, chroniques, interviews, musique, découvertes… toute l’équipe reprend le chemin des studios pour vous accompagner au quotidien.
Vous nous avez manqué !
Et nous avons hâte de partager avec vous cette nouvelle saison, pleine de rencontres, d’émotions, d’informations et de belles surprises.
IDFM Radio 98 FM
La radio proche de vous
Branchez-vous dès le lundi 31 août et restez connectés à nos réseaux pour découvrir toute la programmation de cette rentrée !
Qui sera au rendez-vous avec nous pour cette nouvelle saison ?
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