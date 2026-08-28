C’est bientôt la rentrée sur IDFM Radio !

Écrit par le

📻✨ C’est bientôt la rentrée sur IDFM Radio !
Après une pause estivale bien méritée, toute l’équipe d’IDFM Radio est heureuse de vous retrouver ! 💙
🎙️ Rendez-vous dès le lundi 31 août 2026 pour la reprise de vos programmes préférés !
Matinales, émissions, chroniques, interviews, musique, découvertes… toute l’équipe reprend le chemin des studios pour vous accompagner au quotidien. 🎶🎧
☀️ Vous nous avez manqué !
Et nous avons hâte de partager avec vous cette nouvelle saison, pleine de rencontres, d’émotions, d’informations et de belles surprises.
📻 IDFM Radio 98 FM
💙 La radio proche de vous
👉 Branchez-vous dès le lundi 31 août et restez connectés à nos réseaux pour découvrir toute la programmation de cette rentrée !
Qui sera au rendez-vous avec nous pour cette nouvelle saison ? 🙋‍♀️🙋‍♂️
#IDFMRadio #IDFM98 #LaRadioProcheDeVous #Rentree2026 #RepriseDesProgrammes RadioLocale RadioAssociative ValDOise EnghienLesBains IleDeFrance Musique Interviews EmissionRadio Matinale Podcast DABPlus Radio NouvelleSaison OnVousRetrouve
Auteur

Archives de l'auteur
Vous aimerez aussi
0

Julie Zenatti en concert en faveur d’Amour d’enfants

1

Les coups de cœur jeunesse de la rentrée…

0

LE COMBO 95 & le groupe Photøgraph

Continuer la lecture

Article suivant

SPORT ET ASSOCIATIONS EN FÊTE

Miniature
Article précédent

Le domaine de Villarceaux

Miniature
En ce moment

Titre

Artiste

Background