Soisy fête Noel

Jeudi 18 décembre – à partir de 16h45

📍 Parvis du Trèfle – Entrée libre

Dès 16h45, un goûter convivial vous sera offert pour patienter avant l’arrivée tant attendue du Père Noël. Chocolat chaud, vin chaud, gâteaux maison et douceurs seront préparés par le service de restauration scolaire, sans oublier la traditionnelle distribution de confiseries.

Le moment fort de la soirée débutera à 17h avec l’arrivée du Père Noël… mais chut ! Le secret reste bien gardé : ni son point d’apparition, ni son mode d’arrivée n’ont été dévoilés. Ouvrez l’œil pour ne rien manquer de ce moment spectaculaire !

À la tombée de la nuit, place au rêve et aux étoiles : Mickey, Minnie et les héros de la Pat’Patrouille accompagneront une déambulation féérique, aux côtés des lutins verts lumineux de la compagnie Sésame Spectacles. Jongleries, acrobaties et magie visuelle plongeront Soisy dans l’univers merveilleux de Noël.

La soirée se poursuivra à 18h avec un temps fort immanquable :

📖✨ « L’étonnante aventure de Fizzy, le bonhomme de neige », un conte audio sublimé par des effets pyrotechniques qui émerveilleront le public et illumineront le parvis.

Un rendez-vous résolument familial, à vivre en famille ou entre amis, pour partager un moment chaleureux, féérique et plein d’émotions.