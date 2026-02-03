Du 10 février au 8 mars 2026, le festival Image par Image vous donne rendez-vous pour apprécier la diversité du cinéma d’animation lors de projections-rencontres, avant-premières, secrets de fabrication, expositions, ciné-concerts et de nombreux ateliers de pratique artistique !

Pour sa 26ème édition, le festival met à l’honneur Marie Caudry, Antoine Lanciaux ainsi que Jean-Claude Rozec et vous invite à découvrir leurs films L’Ourse et l’Oiseau, Le Secret des Mésanges et Les Contes du Pommier.

L’ouverture du festival (gratuite et accessible à tous) a lieu le mardi 10 février à 18h30 au Cinéma Le Palace à Beaumont-sur-Oise :

18h30 : Découvrez dans le hall des modules d’exposition inédits du film Le Secret des Mésanges d’Antoine Lanciaux.

19h : Cérémonie d’ouverture avec la projection des f ilms d’ateliers réalisés par les élèves des écoles Jean Zay et Louis Roussel de Beaumont-sur-Oise & L’a vant-première du programme L’Ourse et l’Oiseau, suivi d’un échange avec la réalisatrice Marie Caudry.

