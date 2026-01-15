Le festival des effets spéciaux

DANS LE CADRE DU PIDS

Samedi 24 janvier 2026 à 14h – Centre des Arts 12-16 rue de la Libération à Enghien-les-Bains – Tarif : 6 €, réduit : 4 € – Réservation en ligne

Avant-première du film d’animation : « Les Légendaires » de Guillaume Ivernel

Les Légendaires, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps. Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus… des enfants de 10 ans ! Danaël, Jadina, Gryf, Shimy et Razzia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle…

