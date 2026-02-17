Le Département au Salon de l’Agriculture

Le Val d’Oise et l’agriculture

Le Val d’Oise possède plus de 55 300 hectares de terres agricoles, ce qui représente presque la moitié de son territoire, et compte environ 515 exploitations différentes. Il est notamment le premier département arboricole de la Région Île-de-France. L’enjeu est donc de taille et c’est pour y répondre, que le Département a renforcé en 2024 sa politique en faveur du monde agricole, autour de 6 enjeux prioritaires :

Maintenir les surfaces agricoles,

Faire face au renouvellement des générations,

Favoriser les modes de production respectueux de l’environnement,

Soutenir les filières locales,

Adapter les pratiques au changement climatique,

Maintenir le lien avec le grand public, d’où notre présence au Salon de l’Agriculture.

Les producteurs présents sur le salon

Liste des producteurs locaux à découvrir sur notre stand, au Salon de l’agriculture (Hall 7.2) :

Bee Api est représenté par Eric GUEGAN, un apiculteur récoltant amateur situé dans le Vexin. Il produit différents miels, des confiseries et du pain d’épices.

Sandrine ZAMBLERA PICCONI vient représenter la Champignonnière de la Marianne, une exploitation raisonnée et biologique fondée en 1930 et produisant des champignons et légumes.

Karine FALLOT de Simples et Spontanées, cultive une quarantaine de variétés de plantes qu’elle transforme ensuite en produits bien-être et herbes aromatiques. Elle est installée dans le Parc Naturel Régional Oise – Pays de France.

La Ferme de la Distillerie, à Gouzangrez, est dirigée depuis 8 générations par la famille Delacour. Elle produit des lentilles, des haricots secs, de la farine, des moutardes aux différentes saveurs et des Gouzignys, des biscuits nature, au caramel ou façon tatin, alliant le savoir-faire normand et la farine de blé Apache de la ferme. C'est Emmanuel DELACOUR qui représentera sa famille.

Avec Topinamour, Mathilde CASTAGNI récolte les fruits et légumes dont on ne veut pas à cause de leurs formes et les transforme en tartinades, jus ou confitures.

La Distillerie de La Roche-Guyon, adossée à la falaise de la craie, appartient à la famille de La Rochefoucauld. Elle produit trois sortes de Dry Gins, de l’eau de vie pomme et poire et un pastis unique en son genre. Louis-Antoine DE LA ROCHEFOUCAULD viendra la représenter au salon.

L’Huilerie avernoise est une exploitation céréalière de 185 hectares. Stéphane DUVAL viendra présenter les huiles de colza, tournesol et cameline, ainsi que la farine qu’ils produisent.

Lücas SPINELLI, meilleur apprenti de France 2018 et chef pâtissier à la tête de Spinelli pâtisserie, vous fera découvrir ses confitures, pâtes à tartiner, miels à tartiner et autres créations gourmandes.

Venus du château d’Hazeville, Thibault et Marie DENECK vont vous présenter leurs Pâtes du Vexin élaborées à partir de blé dur ou tendre, produit directement sur l’exploitation agricole du château.

Pif à papa : Fady et Antoine, père et fils, vous invitent à découvrir leurs différents vins bio, produits dans leur domaine du Clos Férout situé dans le Vexin.

2 autres producteurs valdoisiens seront également à retrouver dans le pavillon Île-de-France :

La ferme brasserie du Vexin , tenue par la famille Sargeret, décline une palette de saveurs à travers leur gamme de bières blonde, blanche ou encore ambrée. De plus, l’orge est récoltée sur l’exploitation familiale.

La brasserie d'Orville,près de Louvres, est tenue par Julien et Thibaut, deux frères qui ont repris l'exploitation familiale en 2015. Ils produisent toutes sortes de bières, aussi bien acidulées que fruitées ou torréfiées.

Infos pratiques

Comment venir ?

Le Salon de l’Agriculture est accessible en transports en commun ou en voiture. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur le site officiel du Salon.

Où nous trouver ?

Retrouvez-nous au Paris Expo – Porte de Versailles, au stand K101 du Hall 7.2, Pavillon Île-de-France.

La billetterie

Le Salon se tiendra du 21 février au 1er mars 2026. La billetterie officielle est accessible ici.