Fête de la musique 2026

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A Eaubonne
Cette année, la Fête de la Saint-Jean et la Fête de la musique se dérouleront la même journée, ce samedi 20 juin.

 

A Méry-sur Oise
Nouvelle édition de « Méribiza » : une sélection de DJ vous fera voyager entre Afro House, French Touch, Disco House et Melodic Techno

A Deuil-La Barre
La soirée dans le parc de la Chevrette.
Dès 18h30 CJM’S, candidat finaliste de l’émission » The Voice » ouvrira la fête et à 20h15 « US Story » retracera l’histoire de la musique populaire américaine, du jazz des années 1920 jusqu’aux sonorités actuelles.

A Montmorency
dans le parc de l’Hôtel de Ville avec « Les Jeunes du 45 » et « The Odds » et en fin de soirée « DJ Sam

 

A  Sannois
Le parvis de la gare, le square Jean Mermoz et l’ église Saint-Pierre-Saint-Paul accueillent la Fête de la musique avec notamment la participation de l’Ensemble Gospel « Chœurs à cœur » et la chanteuse Andri et  « Ana talks to the wind »

 

A Taverny
La fête de la musique se déroulera  dans le parc Henri-Leyma

 

 

+ D’événements + d’infos

https://www.journaldefrancois.fr/fete-de-la-musique-2026-le-programme-dans-la-vallee-montmorency.htm

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