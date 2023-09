Une Revolution à l’anglaise, Virginia Woolf à Bloomsbury, le 25 septembre à 18h

Dans un livre passionnant et foisonnant de vie, Marie-France Lavalade nous fait parcourir un demi-siècle de la vie artistique, intellectuelle, littéraire de la famille et des amis de Virginia Woolf. Le Groupe de Bloomsbury, nom d’un quartier populaire de Londres va constituer un creuset de créativité, d’audace, une véritable révolution dans les mœurs, qui marquera pour longtemps la société anglaise.

À la mort de leur père Vanessa et Virginia décident de rompre avec les conventions familiales et sociales de l’Angleterre victorienne, et au nom de l’égalité des hommes et des femmes, du besoin de s’ouvrir au monde, de laisser libre cours à leur expression artistique, à leurs désirs d’une sexualité libre, elles vont s’installer avec tout un groupe d’amis artistes et intellectuels brillants dès l’année 1904 au 46 Gordon square, et déménageront au fur et à mesure des besoins, mais toujours dans des quartiers simples ou dans des fermes ou des ateliers abandonnés, sans confort.

Au cours de l’émission, Marie-France Lavalade nous permet d’aborder quelques aspects de ce monde d’une richesse intellectuelle extraordinaire, et d’entrer dans la vie de ces personnalités hors normes, de leurs voyages, de leurs aspirations à la vérité, de leurs utopies, de leur grandeur et de leurs drames intimes.

Claude Lévy, septembre 2023