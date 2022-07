Alain Tardif, depuis 1997, praticien en naturopathie et mycothérapeute, élève de Robert Masson, et fondateur de l’AEMN, Académie Européenne des médecines naturelles, école de naturopathie adhérente du SPN (syndicat professionnel des naturopathes).

Autour de son livre : Traité de mycothérapie – Tout savoir sur les champignons médicinaux

La mycothérapie – ou thérapie par les champignons – est une branche de la naturopathie qui s’appuie sur des traditions médicales très anciennes et souvent oubliées. Elle s’avère extrêmement riche et efficace tant au niveau préventif que curatif. A ce jour, une centaine de champignons ont été recensés et sont utilisés pour leurs propriétés médicinales. La recherche en mycothérapie se développe depuis les années 2000 et se révèle particulièrement prometteuse, s’orientant vers l’élaboration d’une « pharmacopée mycothérapique » comparable à ce que l’on trouve en phytothérapie.

Dans le présent ouvrage, Alain Tardif s’intéresse aux espèces médicinales connues et moins connues pour en présenter les indications thérapeutiques et les bienfaits. C’est parmi les champignons que l’on trouve les meilleurs stimulants immuntaires, comme l’Agaricus blazei, les plus puissants antioxydants, comme le chaga, les aliments les plus riches en sélénium, comme le cèpe de Bordeaux, des antitumoraux, tel le kombucha, des anti-inflammatoires, comme le ganoderme ou des hépatoprotecteurs, comme le cordyceps.

Particulièrement exhaustif et pédagogique, cet ouvrage abondamment documenté est le fruit de plusieurs dizaines d’années de travail et d’expériences. Il constitue une véritable « anthropologie des champignons » pour les praticiens de santé, les mycologues aguerris, mais également pour tous les amoureux des champignons.