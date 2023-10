Sur les pas d’Albert Lauzero à Montmorency, lundi 9 octobre à 18h

Natif du Gers, et installé dès le début des années 50 à Soisy sous Montmorency, puis à Montmorency, Albert Lauzero est un très grand artiste peintre dont l’œuvre a traversé les continents, puisque ses tableaux sont présents aux États-Unis, au Japon, en Europe aussi, mais curieusement bien qu’ayant une certaine cote, il n’est pas suffisamment connu en France!

En début d’année 2023, sa fille Pascale avec la Ville de Montmorency a consacré à cette œuvre une exposition remarquable avec plus d’une cinquantaine de toiles et de dessins évoquant les paysages de Montmorency, ses rues, ses boutiques, ses points de vue sur Paris, à toutes les saisons, et notamment en hiver sous la neige.

Lauzero a toujours été un artiste libre, hors de toutes les écoles, bien que son travail soit marqué par une certaine filiation, et selon Pascale il a une vraie gratitude envers Cézanne. Violoniste, il a peint également des ensemble de jazz, et des musiciens dans de très beaux tableaux qui sont encore dans le « trésor » familial.

Avec l’association Nature et Culture en Vallée de Montmorency, nous avons arpenté les ruelles et les sentes qu’il a lui-même parcourues, et c’est dans le cadre de cette promenade que nous avons enregistré cette émission!

Claude Lévy, octobre 2023