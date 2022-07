Sol vivant, parole vivante : vision d’un permaculteur zen

Quel mode de vie est adapté à l’époque actuelle ? Plongés dans des crises qui ne cessent de s’aggraver, beaucoup ont le sentiment que leur vie leur échappe, et ne trouvent plus de sens à leurs actions. Devant ce désarroi, ce livre écrit par un homme d’expérience permet de renouer avec le sens et le goût de la vie.



Il répond notamment à ces questions : quel impact chacun peut-il avoir sur l’environnement au travers de ses choix de vie ? Comment retrouver une souveraineté personnelle en modifiant sa façon de penser et son mode de vie ? Comment recréer du sens et de la beauté ?