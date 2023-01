Serge Gainsbourg dans Entre chien et loup, lundi 30 janvier à 18h

La Bibliothèque Publique d’Information du Centre Pompidou vient d’ouvrir une exposition consacrée à Serge Gainsbourg, auteur de 550 chansons, dont des dizaines ont été et restent de grands succès, intemporels.

Avec Caroline Raynaud et Sébastien Merlet, deux des co-commissaires de cette exposition, intitulée Serge Gainsbourg, le mot exact, nous parcourons plus de trente ans de création, d’inspirations littéraires et poétiques, d’inventivité musicale.

À l’occasion de la prochaine ouverture de La Maison Gainsbourg, rue de Verneuil, dont ils connaissent tous les recoins, Caroline Raynaud et Sébastien Merlet, nous font découvrir l’artiste élégant qu’il a été, le séducteur plein de charme, l’homme timide, mais aussi le magicien des mots, l’écrivain, le conteur, et avec eux nous évoquons cette personnalité aux multiples visages au travers de quelques unes de ses chansons les plus marquantes.

Claude Lévy, le 30 janvier 2023