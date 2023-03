Le salon Effervescence 2023

Cette année, « L’économie en Direct » animée par Jacqueline Voraz sera en Direct du Salon. Pour écouter l’émission en direct, rendez-vous mardi 28 mars 2023 à 9h30 sur le 98.0FM ! Ou sur notre site internet en cliquant sur le player ou bien encore via notre application pour Android !

Le salon Effervescence, LE rendez-vous de l’économie du Val d’Oise, fête ses 10 ans mardi 28 mars prochain sur la commune de Goussainville.

Cet évènement est un temps fort de l’économie et de l’innovation valdoisienne, ce salon est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du monde économique dans le Val d’Oise.

« The place to be » si vous êtes entrepreneurs, porteurs de projets quelque soit le secteur et le domaine d’activité.

C’est une journée durant laquelle les acteurs économiques présentent leurs projets, leurs métiers, leurs produits, le tout de manière très conviviale et chaleureuse.

La bienveillance et la sympathie définissent l’état d’esprit de cet évènement qui se veut fédérateur.

Un des objectifs principal de cette rencontre est de favoriser les échanges commerciaux entre les entreprises géographiquement proches.

Le salon Effervescence mise sur une économie relocalisée !

Ces entreprises valdoisiennes, créatives, novatrices, compétitives et ingénieuses placent leurs pions sur l’échiquier économique international tout en gardant en tête l’importance de l’économie locale.

Cette année, le coeur de l’évènement sera la valorisation du territoire et sa diversité.

Les trophées #Madein95

Pour valoriser les projets, produits et services remarquables un concours ouvert aux exposants et membres des partenaires organisateurs est organisé.

Seront décernés 3 trophées :

Le trophée » Innovation » (Récompense une innovation « produit » ou « de procédé » développée en Val d’Oise)

Le trophée » Made in 95″ (Récompense les entreprises les plus engagées pour l’emploi et la production dans notre département)

Le trophée » Création d’entreprises – Michel Lefèvre » (Récompense une jeune entreprise valdoisienne de moins de 3 ans au projet et à la progression remarquable)

Un trophée des 10 ans sera remis par les organisateurs à l’entreprise exposante dont la fidélité au Salon Effervescence et le développement ont été remarquables sur les dix dernière années.