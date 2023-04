Rencontre avec notre vieil ancêtre à Guiry en Vexin, lundi 17 avril à 18h

Il a environ 350 000 ans, nomade, il s’est répandu sur toute la surface de la Terre, de l’Asie à l’Europe. Il a su construire des abris, il a su fabriquer des outils pour chasser et pour se nourrir, il a appris des rudiments de médecine, il a conscience de la mort et il invente des rites funéraires. L’homme (et la femme) de Neandertal est notre ancêtre, dont, paraît-il, nous portons encore 1,5% du patrimoine génétique.

Le Musée archéologique de Guiry en Vexin, en collaboration avec le Muséum d’Histoire naturelle, propose à tous les publics la découverte de cette part ancienne de l’humanité, dans une scénographie attrayante et didactique qui fait un point précis sur les données actuelles de la science, loin des images proches de la vie des primates, produites au XIXème siècle sur les hommes préhistoriques.

Nos deux guides dans cette exploration sont la directrice adjointe du Musée, Iris Bourdareau, et Charly Legé-Didier, médiatrice, et avec elles nous parcourons cette longue et passionnante période de l’aube de l’humanité.

Destinée à tous les publics, pour les adultes afin de se rendre compte des échelles de temps, il est évident que c’est une exposition très profitable à l’apprentissage des enfants pour leur faire saisir nos origines, et dissiper toute idée farfelue sur la préhistoire, où on mélange parfois les hommes, les dinosaures, etc… Exposition gratuite, ouverte jusqu’en décembre 2023.

Claude Lévy, avril 2023