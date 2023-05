Pierre Squara, médecin, mélomane et romancier! Entre chien et loup Lundi 15 mai à 18h

Dans son nouveau roman, La violoniste, Pierre Squara nous fait découvrir le monde passionnant de la musique, au travers du talent de Melody, une enfant aux dons exceptionnels, et de son apprentissage exigeant auprès de professeurs de très haut niveau qui lui apprennent l’essentiel du métier de musicienne mais aussi de la vie!

Tout ceci se passe dans différentes régions des États-Unis dans les années 70′ et 80′. On se trouve aussi à Moscou, à Londres, et à Vienne. On y rencontre les plus grands solistes de l’époque, de nombreux orchestres, et de très nombreux morceaux, notamment de Paganini.

Munie d’un Guarnarius, un magnifique instrument du 17ème siècle, le parcours de cette jeune fille se déroule dans toute son ampleur jusqu’à sa vie de femme, confrontée aux exigences de sa carrière et de sa vie personnelle, confrontée également à l’exploitation de son talent et de sa célébrité par les majors, et la jalousie de quelques uns.

Très belle découverte d’un livre accessible à tous, et qui fait connaître le monde musical sous des aspects humains mais avec toute la complexité de ce métier qui nécessite un travail permanent et une abnégation peu commune.

Claude Lévy et Véronique Gastin, mai 2023