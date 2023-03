Paule Amblard, guide du Grand voyage, Entre chien et loup lundi 13 mars à 18h

Historienne de l’art, spécialiste de la symbolique des œuvres d’art au Moyen Age, dans La chambre de l’âme aux éditions Salvator, Paule Amblard nous propose un voyage initiatique, au travers d’un récit à la fois personnel, puisqu’il est question de sa sœur atteinte d’un cancer dont la vie semble ne plus tenir qu’à un fil, et le parcours vers la lumière d’un moine du XIVème siècle. À partir d’un livre enluminé, avec de superbes miniatures, Guillaume de Digulleville explore le voyage de l’âme d’un pélerin, et Paule Amblard traduit toute la symbolique qui se cache derrière ces images et ces mots, pour rendre à cette jeune sœur malade, et à nous tous, une vision humaine qui nous échappe le plus souvent!

Un entretien profond sur le destin des vivants généreusement distillé avec grâce.

Claude Lévy, mars 2023