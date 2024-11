Noël à Enghien-les-Bains

Un programme féerique avec :

LE MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE

(6 au 8 décembre)

Les associations de la ville exposent et vendent leurs créations pour décorer les maisons, garnir les sapins et régaler les gourmands. Vendredi 16h30-19h / Samedi 11h-19h / Dimanche 11h-18h.

Des animations sont proposées par l’Office de Tourisme tout le week-end : déambulation du Père Noël, atelier confection boules de Noël et le Petit train du Téléthon de 14h30 à 19h (tarifs de 3 à 4€)

Le samedi uniquement : sculpture sur glace performance et animation, concert Gospel et parade des Casses Noisettes.

Six bulles de Noël animées décorent la ville à l’instar des vitrines des grands magasins parisiens.

Les PROJECTIONS MONUMENTALES

Sur les deux sites, un spectacle féérique créé sur mesure par l’artiste Damien Fontaine, 5 fois lauréat du Trophée des Lumières de Lyon, sera projeté.

Un conte de Noël à découvrir sur la façade de l’Hôtel de Ville

Des tableaux féériques inspirés par la Renaissance Italienne sur l’Eglise Saint-Joseph…

+ D’infos : https://www.enghienlesbains.fr/fr/actualites/votre-noel-enghien