Noé Codjia, trompettiste de jazz, très inspiré, Entre chien et loup, lundi 3 avril à 18h

Noé Codjia n’a que 30 ans, et a déjà une longue carrière de musicien commencée il y a très longtemps!

Dès l’âge de cinq ans, il se passionne pour la musique, et suit un cursus classique d’école de musique, puis de conservatoire! Il apprend la théorie musicale, mais découvre le son de la trompette qu’il va choisir comme son instrument de prédilection! Après le classique, dont Maurice André, les trompettistes de jazz, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Miles Davis le fascinent dès sa prime adolescence, vers 12 ou 13 ans! Il va très vite aller à la rencontre des artistes à New York, et n’aura de cesse d’y retourner jusqu’à aujourd’hui où il a un pied à Paris et un autre dans les clubs de jazz de New York.

C’est un mélodiste et un improvisateur de très grand talent, et il travaille avec différentes formations à trois, à quatre, à huit ou à … quatre-vingts musiciens! Il est avec Neil Saïdi, son comparse au saxo baryton du Collectif Zoot (ce qui signifie être cool dans l’argot du jazz new yorkais), un compositeur et un leader de groupes produisant une musique très agréable, inventive et en même temps fidèle à différentes époques du jazz!

Ils seront avec la soprano Nathalie Dessay le 27 mai au Bal Blomet à Paris pour une soirée consacrée à Pennanonica, une star du jazz des années 50-60.

Avec plusieurs extraits de ses albums, dans diverses configurations d’orchestres, il nous donne un entretien très cool ou très … « Zoot » dans l’émission Entre chien et loup

Claude Lévy, 3 avril 2023