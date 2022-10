Massif forestier de Montmorency, saison 4, L’automne

Après l’hiver, le printemps et l’été, c’est la quatrième émission consacrée au Massif forestier de Montmorency avec Denis Hemmer, le gestionnaire de la forêt depuis plus de 40 ans, et une partie de son équipe, notamment Philippe Belchi qui gère également les forêts de Carnelle et celle de Saint Germain en Laye, c’est dire si nous avons des passionnés et des experts de ces grands territoires auxquels les millions de promeneurs qui s’y baladent chaque année sont si attachés.

Nous découvrons avec eux, et particulièrement en cette saison les projets en cours qui doivent tenir compte de nombreuses contraintes, notamment l’expansion de la « maladie de l’encre » sur les châtaigniers et la protection des parcelles non encore touchées, le dérèglement climatique et les actions préventives des risques d’incendie tels que nous les avons connus en cet été 2022, la replantation des zones coupées par l’implantation de différentes essences d’arbres plus résistantes au réchauffement, la régulation par les journées de chasse des grands animaux très gourmands de jeunes pousses, notamment les chevreuils et les sangliers, l’ouverture maximale aux différents publics et l’amélioration de la signalétique, l’enlèvement des déchets parfois très importants déposés illégalement par des personnes irresponsables, bref tout une gestion au quotidien et des projections à des années pour des générations.

Des hommes passionnés par leur métier, et vous l’entendrez par d’autres centres d’intérêt qui en font des hommes sensibles, fins, des philosophes, musiciens et poètes!

Claude Lévy, 31 octobre 2022