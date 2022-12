Marcel Proust, homme de lettres

Loin des clichés trop souvent attachés à la personne et à l’œuvre de Marcel Proust, ceux d’un jeune snob à la vie dorée dans le milieu des princesses et des duchesses, un dilettante mondain passant de soirée en soirée, un homosexuel honteux et qui se cache, un auteur suranné aux phrases kilométriques, sa correspondance révèle au contraire un travailleur acharné malgré la maladie, un ami tendre avec les femmes autant qu’avec les hommes, un lecteur infatigable des ouvrages des autres, un écrivain très exigeant avec lui-même, quelqu’un de délicat mais qui sait dire les choses, un homme aux multiples facettes, une personnalité forte et attachante, dans son intimité et dans son statut d’écrivain.

Françoise Leriche, grande spécialiste de la Correspondance de Proust qui a travaillé avec Philip Kolb dans son université de l’Illinois a sélectionné plus de six cents lettres parmi les plus de cinq mille qui sont connues, nous ouvre les « secrets » de cet auteur universel avec ses travers et ses grandeurs. Son introduction et ses notes sont une mine de connaissances même pour les non (encore!) lectrices et lecteurs de Proust.

Jocelyne Sauvard, lectrice de Proust depuis son adolescence, et auteure de deux livres, d’une part Céleste et Marcel, et plus récemment Proust à l’ombre des femmes, nous donne aussi d’autres aperçus sur l’auteur de La Recherche du Temps perdu.

Tout ceci peut donner très envie de découvrir ou de redécouvrir un homme et une œuvre de première importance!

Claude Lévy

décembre 2022