L’Oreille en Verre remonte enfin sur les planches

Impactée de plein fouet par l’épidémie de Covid-19 et la fermeture des théâtres, la compagnie l’Oreille en Verre, qui propose des cours aux enfants, adolescents, et adultes depuis maintenant plus de 20 ans signe son retour sur scène ce samedi 2 juillet à la Salle Blanche Montel à Luzarches.

L’année 2021-2022 marquait le retour sur les planches pour Victor Bianco, directeur artistique de l’Oreille en Verre et comédien, accompagné de Claire Astor, également comédienne. Il faut dire que les deux années de crise sanitaire les ont empêchés de se produire sur scène, comme ils le font tous les deux depuis plus de 20 ans.

Leur nouveau projet « Les sérieux ridicules », reprenant les extraits les plus drôles des œuvres de Molière, et présenté dans les établissements scolaires du pays de Carnelle avait donc une saveur particulière.

Fort de ce succès artistique, l’inarrêtable duo de l’Oreille en Verre n’attendaient plus qu’une chose: Pouvoir faire remonter sur scène les groupes d’enfants, d’adolescents, et d’adultes, présents cette année en nombre pour suivre leurs ateliers.

La représentation du samedi 2 Juillet débutera dès 15h avec le spectacle du groupe d’enfants, suivi des adolescents, à 16h30, qui alterneront extraits de pièces classiques, tels Molière et Courteline, et extraits de pièces modernes.

Puis, à 21h, c’est le groupe adulte de la compagnie qui s’élancera sur scène. Composée de comédiens aguerrisprésents depuis plus de dix ans à l’Oreille en Verre, et rejointe par de nouveaux venus, la troupe proposera pour cette soirée la restitution de deux pièces du XIXe et XXe siècle : « La comédie du langage » de Jean Tardieu, succession de scènes courtes, et très drôles sur les mots et les choses, et « Les Boulingrin » de Georges Courteline. Le tout lié et mis en scène comme savent si bien le faire Victor Bianco et Claire Astor.

Pour assister à ce festival théâtral, il vous suffit de vous rendre à la Salle Blanche Montel, place de l’Europe à Luzarches, le samedi 2 juillet. L’entrée est libre et gratuite.

Par Arthur GUILLAMO