Les Spiriades, 10ème Festival musical de La Frette sur Seine, sur IDFM le lundi 19 juin à 18h

Les invités de l’émission Entre chien et loup du lundi 19 juin sont Evelyne Cohen, pianiste et Stéphane Spira, pianiste et Président du Festival musical de La Frette sur Seine qui se déroule du 1er au 9 juillet. Ils nous font découvrir l’aventure de cet évènement riche et plein de belles surprises! On y découvre des musiciens jeunes et très brillants dans un programme très varié et de très haut niveau : Poulenc, César Franck, Schubert, et bien d’autres dans une ambiance estivale et festive!

Toutes les informations et le programme sont sur le site spiriades.com

Claude Lévy