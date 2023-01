Les « monstres » donnent leur parade au CDA d’Enghien les Bains

Emission : Entre chien et loup diffusée lundi 23 janvier à 18h00

Figures de puissances maléfiques, dangereuses, incontrôlables, surhumaines, les monstres habitent la littérature, les contes fantastiques, mais aussi le spectacle vivant que ce soit à l’opéra, au théâtre, et bien sûr au cinéma, depuis ses débuts avec par exemple le Nosferatu de Murnau en 1922, ou celui créé par Werner Herzog, jusqu’à aujourd’hui où les effets spéciaux permettent de mettre en scène des créatures monstrueuses dans des conditions d’hyperréalité!

C’est l’objet de l’exposition La parade monstrueuse qui s’est ouverte il y a quelques jours et qui se déroule jusqu’au 26 mars. Sont présentés dans une magnifique scénographie quelque peu inquiétante, des costumes de scène, des personnages qui ont joué à l’occasion de différents spectacles. C’est le travail des ateliers avec tous les métiers de plumassiers, de couturières, de peintres, de sculpteurs en volumes qui est ainsi mis en valeur, avec également le travail des studios de création numérique avec par exemple le « making off » du film Game of Thrones. De très nombreux partenaires ont prêté certains de leurs plus précieux objets : Opéra de Lyon, Opéra du Rhin, Musée des Arts forains, et d’autres.

Dominique Roland, Directeur du CDA, et Emmanuel Reiatua, Responsable des expositions, les deux co-commissaires de l’exposition nous parlent de cette part sombre et inquiétante de l’être humain dont s’empare la création artistique, et de l’ambigüité que l’art parvient à créer entre beauté et monstruosité, entre force et faiblesse, entre ténèbres et lumière, formant une unité esthétique que l’on retrouve au sein de l’exposition. Accessible à tous les publics.

Dans cette émission entièrement consacrée à Enghien les Bains, on peut entendre dans une deuxième partie, l’entretien exclusif que Monsieur Philippe Sueur, maire d’Enghien les Bains et Vice-Président du Conseil départemental a bien voulu nous accorder après son allocution aux « Rencontres enghiennoises » le samedi 14 janvier 2023 à la Pergola. Il nous fait part des analyses qu’il fait de la situation générale dans le monde, en France et à Enghien.

Claude Lévy

janvier 2023