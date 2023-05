Les Gens d’Enghien, Légendes d’Enghien, le 29 mai à 18h sur IDFM radio

Deux reportages dans le vif de la création autour de l’histoire d’Enghien les Bains avec de la danse et de la musique chorale.

Lionel Hoche et sa compagnie de danseurs ont créé un spectacle chorégraphique avec des amateurs de toutes générations qui a été donné le 21 mai au Centre des Arts d’Enghien. Lors de ce reportage, chacun parle avec beaucoup de sensibilité et d’ouverture d’esprit de son approche et de ce que cette expérience leur a apporté!

Le deuxième reportage a été pris lors d’une répétition des Voix du Lac, avec 50 choristes sous la direction d’Annick Mammakopoulos, qui donneront un concert en hommage à une élue et une grande figure d’Enghien, Marie-France Chabanel, le dimanche 11 juin à 15h à l’église d’Enghien.

Une émission pleine de générosité, d’intelligence et ponctuée de musiques variées!

De la culture pratiquée et ouverte à toutes et à tous!

Claude Lévy, mai 2023