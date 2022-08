les 13 Mères Originelles de Jamie Sams

Au-delà du miroir du lundi 22 aout 2022 à 21:00

Entretien avec Anne Delmas, traductrice des livres de Jamie Sams ainsi que de nombreux livres sur le chamanisme.

Jamie Sams, 1951-2020, membre de la Hutte d’Enseignement du Clan du Loup.

C’est en alliant la riche tradition orale à sa guérison personnelle (transmise par deux Grands-Mères Kiowe) et à la façon d’être guidée qu’elle a expérimentée auprès de ses Aînées, que Jamie Sams a réalisé Le Chemin sacré des 13 Mères (The 13 Original Clan Mothers).

Autour de la seconde édition traduite par Anne Delmas, revue et actualisée par Claire Arnoux de son livre :

les 13 Mères Originelles – La Voie Initiatique des Femmes Amérindiennes

Chaque Mère Originelle reflète un enseignement particulier : elle est liée à un cycle de la lune, et possède ses propres totems, talents et dons qui peuvent aider chaque femme à s’accomplir dans ses dons et talents personnels.