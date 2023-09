Le travail est-il devenu une bête curieuse…? Entre chien et loup, le 2 octobre à 18h

L’invitée de l’émission Entre chien et loup est Vanina Lanfranchi, jeune coach d’équipes dans de grands groupes ou au sein de petites unités. Elle a un parcours universitaire de haut niveau, Dauphine, Sciences Po, elle a longtemps travaillé dans la finance, et elle a fondé sa propre entreprise de coaching pour être plus proche des réalités des hommes et des femmes au travail! Dans un livre très consistant, Équipe n.f, elle laisse la parole à plus d’une centaine de managers, salariés, dirigeants qui témoignent de leurs difficultés, de leurs interrogations, de leur vision, et les analyses de Vanina Lanfranchi nous montrent un monde du travail en grande évolution, dans les comportements, le langage, et met en lumière les contradictions inhérentes à la responsabilité professionnelle, au pouvoir, pris entre désir de faire confiance et autorité. « Se parler d’adulte à adulte. C’est ça le premier pas! », est une sorte d’idéal à atteindre.

Claude Lévy, octobre 2023