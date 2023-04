Le Silence des lendemains, dans Entre chien et loup, le 1er mai à 18h

Pièce bouleversante écrite et mise en scène par Nicole Gros, Le silence des lendemains, évoque avec une grande économie de mots ce que deux familles ont pu vivre au tout début des années 60… Difficile de mettre des mots sur ce que l’une et l’autre ont vécu! Difficile de dire ce qu’est la vérité. Quelle que soit l’époque, la force de la jeunesse incarnée par Hélène et Agnès, est de faire jaillir la parole qui reste bloquée en travers de la gorge des parents, par les blessures, les humiliations, la peur.

Les actrices et acteurs de deux générations, jouent le silence pesant mais sans excès d’émotion ce qu’ils ressentent dans cette relation avec leur propre histoire, avec leur propre origine sociale et familiale.

Théâtre du Nord-Ouest, 13 rue du Fbg Montmartre (M° Grands Boulevards) jusqu’à fin juin.

Claude Lévy, mai 2023