Le parcours de la flamme olympique dévoilé

La flamme olympique va visiter tous les départements d’Île-de-France avant la cérémonie d’ouverture. Le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 dévoilé ce vendredi le parcours de ce symbole des JO. De la grande couronne jusqu’au cœur de Paris, voici son itinéraire.

La flamme olympique viendra une première fois dans la capitale pendant deux jours, à l’occasion de la fête nationale du 14 Juillet. Elle passera alors par l’INSEP, l’institut national du sport, de l’expertise et de la performance, où s’entraînent de nombreux athlètes français pour les JO. Mais aussi le musée Carnavalet ou le court Simmone-Mathieu à Roland-Garros.

Après un passage par l’Aisne et l’Oise, où le parcours prévoit un passage par le château de Chantilly, la flamme reviendra en grande couronne à partir du 19 juillet. Avec d’abord le Val-d’Oise, à Soisy-sous-Montmorency et Auvers-sur-Oise. Puis la Seine-et-Marne, avec un passage à Meaux et au château de Fontainebleau, le 20 juillet.

Le relais prendra le lendemain la direction de Créteil, dans le Val-de-Marne, en défilant dans le marché d’intérêt national de Rungis. Il continuera jusqu’en Essonne, à Evry-Courcouronnes et au centre national du rugby à Marcoussis le 22 juillet.

Dans les Yvelines, la flamme fera ensuite étape à Versailles le 23 juillet, avec un détour obligé au château mais aussi au golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le jour d’après, elle sera dans les Hauts-de-Seine avec un stop prévu sur l’esplanade de la Défense, un passage par le haras de Jardy et le stade Yves-du-Manoir.

À la veille du début des JO la flamme traversera la Seine-Saint-Denis, avec des passages prévus au parc Georges-Valbon, au canal de l’Ourcq et au centre aquatique olympique de Saint-Denis. Elle finira 26 juillet son périple entre la Seine-Saint-Denis et Paris, où elle allumera la vasque lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques.

Au total, le parcours du relais de la flamme olympique prévoit de passer dans 65 villes de la métropole et des territoires d’outre-mer pendant un périple long de deux mois