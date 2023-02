Le Festival Passworld revient pour une 3e édition !

Le Festival PassWorld ; un voyage musical…

Le festival Passworld est de retour pour sa troisième édition.

La promesse ? Un voyage dans les rythmes et les sonorités du globe, du reggae au jazz créole, du raï au gnawi en passant par le rock celtique, l’afro-funk ou le jazz manouche. Cette diversité musicale se dessine également sur la carte du Val d’Oise avec 14 lieux partenaires (scène nationale, scènes de musiques actuelles, salles de fêtes, médiathèques…), de Genainville à Villiers-le-Bel, en passant par Cergy, Argenteuil ou encore Ecouen.

Outre une programmation variée et excitante, le festival propose aussi des ateliers de pratique artistique, des dégustations culinaires, des initiatives autour du thème du voyage écoresponsable… de quoi nourrir des envies d’ailleurs à proximité de chez soi.

La diversité au programme

Les langues et les instruments se succèderont dans un déluge de rythmes endiablés et de mélodies envoûtantes servies par les meilleurs artistes de la scène française et internationale :

Tiken Jah Fakoly, Gnawa diffusion, Yaniss Odua, Les Amazones d’Afrique, Angelo Debarre et Steven Reinhardt en sextet…et par de merveilleuses découvertes :

Les Mamans du Congo, Kutu, Dowdelin ou Bonbon Vodou …

La programmation met aussi à l’honneur les artistes de la scène francilienne : Komasi, Jérôme Jouannic & les Papas Gombo, Amen Viana, Afrorok, Yann Solo…

Les plus jeunes pourront aussi voyager lors de deux rendez-vous : Le Bal Marmaille de l’Afrique enchantée ou encore Soundiata, l’enfant Buffle (en partenariat avec le festival Livre comme l’air du réseau de médiathèques Roissy Pays de France) un très beau conte d’ombre et lumière qui aborde des

thèmes comme l’épopée, la tolérance, le handicap avec pas moins de 25 marionnettes animées et plus de 80 personnages !

Nouveauté 2023 :

Pour sa 3e édition, le festival, propulsé par l’association A qui le tour innove avec un Pass Festival. Il permet de bénéficier de tarifs réduits sur l’ensemble de la programmation.

LE FESTIVAL PASSWORLD

Quand : Du 10 mars au 15 avril 2023

Où : Argenteuil, Arnouville, Beauchamp, Cormeilles en Parisis, Cergy, Domont, Ecouen, Genainville, Goussainville, Pontoise, Sannois, Vauréal, Villiers le Bel.