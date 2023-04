Le festival musical pour enfants revient cette année sur le thème de la musique, des images et des émotions à travers des ateliers, des contes musicaux, des ciné-concerts et du théâtre. Embarquez, vous et vos enfants, dans ce festival de culture, du 16 au 30 avril. www.ville-sannois.fr/mes-loisirs/festival-des-ptites-oreilles

Mercredi 19 avril

Rendez-vous des tout-petits

De 0 à 3 ans

Comptines et jeux de doigts – 40 min

10h30 – Médiathèque intercommunale André-Cancelier

Venez prendre place avec vos bout’choux pour découvrir les histoires, comptines et autres jeux de doigts de Gaëlle, médiathécaire jeunesse.

Gratuit – Réservation auprès de la médiathèque – Places limitées

Vendredi 21 avril

Masterclass

Dès 6 ans

Atelier batterie – 1h30

18h30 – Collège Jean Moulin

Rencontre autour de la batterie, présentation du spectacle des

Boom Boom Kids à partir d’extraits,

Discussions autour du son, du mixage des différents instruments

et du rapport entre les musiciens dans un groupe,

Travail et découverte du rythme,

Pratique instrumentale,

Sans oublier : la prévention auditive !

Gratuit

Samedi 22 avril

Les émotions de Louison

Dès 3 ans

Récit, chanson et musique – 40 min

10h – Espace Eliane Chouchena

Louison est une petite fille de 4 ans. Comme beaucoup d’enfants de son âge, elle est parfois envahie par ses émotions. C’est quoi une émotion ? Qu’est-ce qui se passe dans notre corps lorsqu’elle surgit ? Comment agir lorsque qu’elle nous donne envie de crier, de taper ou nous empêche d’avancer ? Faut-il que Louison fasse comme son père ? Cacher son cœur pour ne plus rien ressentir ?

Guillaume Alix raconte l’histoire de la petite fille, tout en tendresse et sensibilité. Il évoque ses émotions au travers d’animaux ou de chansons. Des personnifications pour aider les enfants à comprendre leurs états d’âmes et à les partager.

Avec Guillaume Alix – Compagnie Le Récigraphe

Gratuit – Réservation obligatoire sur la billetterie culturelle – Places limitées

La belle aux cheveux d’or

Dès 6 ans

Conte, musique et kaplas – 50 min

16h – Médiathèque intercommunale André Cancelier

Deux bâtisseurs entrent en scène, l’un conteur, l’autre guitariste. Ensemble ou à tour de rôle, ils manipulent un jeu de construction en bois. Parole, musique et kaplas se répondent en écho. L’histoire commence, les images apparaissent et nous emmène sur les traces d’Ivan. Fils adoptif d’un maçon, il voudrait construire un château si grand que tout le monde pourrait tenir dedans. Dans ce spectacle, on construit à tous les étages, le conteur et le musicien construisent leur décor, le maçon construit des maisons, Ivan construit sa vie et même l’histoire semble être un jeu d’empilement : en associant plusieurs motifs de contes merveilleux et initiatiques, Guillaume Alix en tisse une allégorie du grandir, originale et poétique.

Texte, mise en forme et interprétation de Guillaume Alix

Compagnie Le Récigraphe

Gratuit – Sur réservation auprès de la médiathèque – Places limitées

Dimanche 23 avril

Boom boom Kids

Dès 6 ans

Concert – 50 min

16h – EMB

L’humour et l’agilité sont au rendez-vous de ce show humorythmique mené tambour battant par deux olibrius qui se battent en duel à coup de mailloches, de timbales et de baguettes lumineuses. Le duo de batteurs Eliott Houbre et Stéphane Bournez ne se prend pas au sérieux quand il s’agit de manier la baguette ! De pitreries rythmées en sessions virtuoses, il s’en donne à « chœur » joie pour faire valser les percussions, même les plus improbables comme les balles de tennis et les raquettes de ping-pong. Les deux acolytes sont emportés par le tourbillon d’un concert qui jongle avec les tubes (Michael Jackson, U2 ou AC/DC), la technique et le savoir avec, en ligne de mire, le plaisir et le jeu.

Avec Stéphane Bournez et Eliott Houbre : batterie, boomwhackers, hang

Tarifs : adulte : 7€ – enfant : 5€ – Réservation sur la billetterie culturelle

Les ateliers à la MLA

Du 24 au 28 avril

Réservation à la billetterie culturelle

Le carnaval des animaux

De 10h à 11h : de 3 à 5 ans

De 11h à 12h : de 6 à 9 ans

Atelier d’éveil musical et arts créatifs

Pour accompagner les enfants qui font leurs premiers pas dans la musique, cet atelier développe la curiosité et l’écoute sous différentes formes. Avec deux séances d’éveil musical et trois séances d’art, les enfants découvriront, avec créativité, Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Une véritable séance de partage à vivre dans la sensibilisation à l’expression collective.

Tarif : 15€

Dessine ton carnaval

De 14h à 16h – De 8 à 12 ans

Atelier de dessin et de peinture

Cet atelier s’articulera autour de l’écoute attentive du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns (description des instruments entendus, corrélation avec les identités des animaux, textures sonores, tempos) et d’une série de dessins animaliers en lien avec l’œuvre de Saint-Saëns, tant dans les animaux choisis que dans la mise en forme graphique des sons entendus et analysés.

Avec Sophie Pouvereau

Tarif : 30€

Mardi 25 avril

Musique en image

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h – De 8 à 12 ans

Atelier de design graphique

Cet atelier souhaite initier les enfants au design graphique en lien avec le milieu musical. Les enfants auront l’occasion de créer l’affiche de leur chanson préférée tout en découvrant les éléments fondamentaux de la création visuelle : création d’une maquette, composition, images, texte, choix des couleurs en lien avec la musique qu’ils souhaitent représenter.

Avec Elisa Caroli

Tarif : 20€

Mercredi 26 et jeudi 27 avril

O’Passo

De 15h à 16h : de 8 à 10 ans

De 16h à 17h : De 10 à 12 ans

Atelier de percussion corporelle

Tu veux vibrer en musique ? Faut-il un instrument ? Oui, le corps ! La méthode brésilienne O’Passo (”le pas”) permet de ressentir la musique avec tout son corps. O’Passo, c’est jouer en groupe avec ce que l’on a sous la main : frapper dans les mains, claquer des doigts, frapper les cuisses … Le mouvement est la clef de cette méthode. Au Brésil, elle a été adoptée par des milliers d’enfants, collégiens, étudiants et adultes. Viens les rejoindre !

Avec Guillaume Rodrigues

Tarif : 10€

Jeudi 27 avril

Jouons avec les sons du Haïku

De 10h30 à 12h – de 8 à 12 ans

Atelier d’écriture créative

Le haïku donne à entendre et à voir des images qui transmettent une émotion, un ressenti où une expérience à ceux qui les écoutent ou les lisent. Le haïku, poème bref en japonais, doit être lu dans une respiration, laissant un temps de pause, suspendu comme une vibration qui traverse son lecteur et son auditoire. L’atelier proposera différents temps de lectures et d’écritures de haïkus ou de textes très courts, invitant chacun à jouer avec la sonorité des mots.

Avec Céline Cohen

Tarif : 5€

Samedi 29 avril

Dessine ton artiste musical préféré

De 10h à 12h – de 8 à 12 ans

Atelier de BD manga

Accompagnés d’une ambiance musicale, les participants devront créer leurs danseurs ou chanteurs (style musical : hip-hop, pop, rock, jazz, danse classique, K-pop…)

Avec Jason Dilukeba

Tarif : 10€

Dimanche 30 avril

Les contes de l’oiseau bleu

Dès 3 ans

Conte musical – 1h

10h – Maison des loisirs et des arts

Les contes de l’oiseau bleu proposent une expérience transversale entre récit conté, art dramatique, musique et marionnettes pour créer une expérience immersive et interactive. Les chansons sont originales et entraînantes, et les péripéties de nos deux héros sont riches en enseignement et en leçons de vie.

Avec Marianne Guillerey et Karine Martin

Tarifs : adultes : 7€ – enfant : 5€ – Réservation sur la billetterie culturelle – Places limitées